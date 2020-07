Autostrade: Giacomoni (FI), Cdp non può operare in perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti, evidenzia: "Dal Consiglio dei ministri di questa sera attendiamo chiarezza, soprattutto per fugare via ogni dubbio sul ruolo che Cassa depositi e prestiti potrebbe avere nell'operazione Aspi. Il compito di Cdp - continua in una nota - è sì quello di contribuire allo sviluppo del Paese, ma avendo sempre presente che gli interventi messi in atto devono innanzitutto tutelare il risparmio postale e garantire un ritorno al risparmiatore, cosa che Cassa depositi e prestiti fa da 170 anni. Tanto è vero che il risparmiatore postale in oltre un secolo e mezzo di storia di Cdp non ha mai perso un euro". Per l'esponente di FI, "sarebbe utile che a palazzo Chigi ricordassero che Cdp è qualificata, secondo le regole di contabilità europea, quale intermediario finanziario e 'market unit', ovvero al di fuori del perimetro pubblico. Per mantenere questa qualificazione Cassa deve, tra l'altro, esercitare l'autonomia dell'operatore di mercato che le è propria. Anche l'eventuale operazione su Atlantia, più volte ipotizzata dal governo, non può essere certo intesa come una operazione in perdita, né come una partecipazione statale. Autostrade purtroppo - conclude Giacomoni - è divenuta una questione politica e non industriale. L'idea di un ulteriore rafforzamento di capitale della società Atlantia può avere senso, ma solo attraverso il mercato e non attraverso lo Stato". (Com)