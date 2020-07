Messico: coronavirus, governo presenta ventilatori 100 per cento prodotti in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La titolare del Consiglio nazionale di scienza e tecnologia del Messico (Conacyt), Maria Elena Alvarez-Buylla, ha presentato oggi due nuovi modelli di ventilatore medico fatti "al cento per cento" nel paese. I due modelli, con moni mutuati da lingue indigene messicane - Ehecatl 4T e Gatsi - sono stati rispettivamente disegnati dal Centro de Ingenierìa y Desarrollo Industrial (Cidesi), centro pubblico di ricerca del Conacyt, e dalla impresa messicana Dydetec. Ehecatl 4T, "Dio del vento" nella lingua nahuatl, dispone di un microchip in grado di calcolare e applicate la pressione necessaria nei cicli di ventilazione al paziente. Gatsi - "sospiro" nella lingua otomì - funziona in base a un sistema di controlli effettuati da microprocessori azzionati in modo pneumatico. Entrambi i sistemi sono stati sperimentati su polmoni artificiali e sistemi biologici e, sottolinea Buylla, sono più economici di quelli importati. (segue) (Mec)