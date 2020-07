Russia: polizia arresta restaurazionisti dell'Unione sovietica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella regione di Tula, la polizia russa ha arrestato tre residenti locali che hanno creato una cellula di un'organizzazione estremista vietata nel paese, l'Unione delle forze slave della Russia. Lo ha annunciato il servizio stampa della polizia regionale. La base ideologica dell'organizzazione, bandita in Russia da luglio 2019, è la negazione del crollo dell'Unione sovietica come entità statuale e il non riconoscimento della legislazione e degli organi governativi della Federazione Russa. Dopo aver creato una filiale dell'organizzazione a Tula, i sospettati hanno coinvolto attivamente i residenti della regione nelle sue attività. L'organizzazione estremista è stata fondata nel 2010 da un residente di Mosca, Sergej Taraskin, che si è dichiarato "presidente ad interim dell'Urss" nominando a sua volta alcuni governatori di varie regioni del paese. Secondo il quotidiano "Kommersant", nel 2018 erano membri dell'organizzazione 150 mila persone.(Rum)