Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi fa passerella e lascia morire Bioparco

- "La Raggi pochi giorni fa si è recata al Bioparco in occasione della festa per la nascita di due piccoli leoni, peccato però che abbia dimenticato di parlare della gravissima crisi economica in atto presso il giardino zoologico". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "La mancanza dei fondi provenienti dalla bigliettazione - aggiunge - sta infatti mettendo seriamente a rischio il futuro della struttura e la tutela del benessere dei tanti animali presenti. Invece di fare passerella sarebbe opportuno che la sindaca trovasse, sentendo anche il governo, i fondi necessari per evitare la chiusura di una struttura a molto importante a livello nazionale dal punto di vista scientifico e culturale. Nel prossimo assestamento di bilancio presenteremo un emendamento in tal senso e auspichiamo attenzione maggiore da parte della Giunta capitolina". (Com)