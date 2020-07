Italia-Libia: ministra Interno Lamorgese giovedì a Tripoli, incontrerà anche Sarraj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell’Interno dell’Italia, Luciana Lamorgese, è attesa giovedì 16 luglio a Tripoli, la capitale della Libia, per incontri di altissimo livello nella sua prima visita ufficiale all'estero post-coronavirus. Sul tavolo i temi del contrasto ai flussi migratori illegali e della lotta al terrorismo. La notizia della missione della titolare del Viminale, che sarà accompagnata dal nuovo direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, profondo conoscitore del dossier libico, era stata pubblicata già ieri dall’emittente televisiva libica con sede in Giordania “218 Tv”, ma con una data sbagliata (mercoledì 15 luglio). La ministra avrà dopodomani una prima sessione plenaria con il presidente del Consiglio presidenziale, Fayez al Sarraj, il ministro degli Affari esteri, Mohamed Siala, il vicepremier Ahmed Maiteeq e l’omologo Fathi Bashaga. Con il collega libico originario della “città-Stato” di Misurata, la “Sparta” libica sede dell’ospedale militare da campo installato dall’Italia durante la battaglia contro lo Stato islamico a Sirte, è previsto poi un colloquio più approfondimento sempre sui flussi migratori, la minaccia terroristica e le modifiche al Memorandum d'intesa fra Italia e Libia del 2017 sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere. Non solo: la titolare del dicastero dell’Interno sta preparando anche una visita in Tunisia la cui agenda è ancora in fase di definizione e che si svolgerà nei prossimi in giorni. (segue) (Res)