Torino: Chieri, chiude "Eataly in collina"

- Chiude “Eataly in collina”, caffetteria-ristorante in via Vittorio Emanuele, a Chieri, provincia di Torino. lo rende noto la Filcams Cgil, spiegando che l'azienda della famiglia Vergnano ha comunicato ai propri dipendenti i licenziamenti in assenza di soggetti interessati all'affitto del ramo d'azienda. "Lavoratrici e lavoratori, che dall'inizio del Lockdown si trovano in FIS (Fondo di integrazione salariale) a zero ore (l'ammortizzatore di settore) a causa delle chiusure dei pubblici esercizi stabilite per legge, dovranno continuare a stare a casa, dunque, sin tanto che la legge non consentirà all'azienda di poter licenziare se non si presenteranno soggetti interessati a rilevarli - si legge in una nota del sindacato - . Oltretutto la Vergnano nega l'anticipazione in busta paga delle competenze dovute dall'Inps: 17 famiglie si trovano oggi senza reddito da maggio e con la consapevolezza di perdere il lavoro". La segretaria di settore della Filcams Cgil di Torino, Germana Canali, sostenuta anche dalla segreteria della Flai Cgil il sindacato che segue i lavoratori dello stabilimento di Santena, dichiara: "La prima richiesta fatta all'azienda, che vanta un fatturato di tutto rispetto, è stata quella di anticipare il FIS in busta paga per garantire un sostegno al reddito di queste famiglie, ricevendo il "no" secco della Vergnano. E' chiaro che tale posizione intransigente inasprisce il confronto tra le parti e valuteremo quali iniziative mettere in campo per dare voce e sostegno alle nostre richieste. Chiediamo l'impegno della società al mantenimento dell'occupazione e della sostenibilità economica; un ripensamento da parte dell'Azienda rispetto alla mancata riapertura dell'esercizio, che ha un valore simbolico per l'intera città di Chieri, fintanto che non si trovino i soggetti interessati all'acquisizione”. Per i sindacati non devono esserci licenziamenti, ma la ricollocazione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori presso lo stabilimento di Santena anche sfruttando il turn over con eventuali lavoratori pensionandi. Deve prevalere il buonsenso oltre che la giusta responsabilità sociale che un’azienda storica italiana dovrebbe avere nei confronti dei propri dipendenti, della comunità e del territorio in cui opera e produce. “Se sarà necessario – sottolinea Canali - ci rivolgeremo alle istituzioni locali e regionali al fine di tutelare l'occupazione." (Rpi)