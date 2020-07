Viabilità: Agnello (M5s), nuova pavimentazione in via del Circo Massimo a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova pavimentazione per via del Circo Massimo a Roma. Lo riferisce in un post su Facebook la presidente M5s della commissione Lavori pubblici di Roma, Alessandra Agnello. "Via del Circo Massimo entra in Strade nuove - scrive Agnello -. L'intervento, a cura del dipartimento Simu ha riguardato la realizzazione di una nuova pavimentazione mediante la posa di un nuovo binder di 7 centimetri più il tappetino di usura di 3 centimetri. In totale l'intervento ha riguardato 15.000 metri quadrati; realizzata anche la segnaletica orizzontale. Sono invece in corso di sistemazione - conclude - le bocche di lupo per la ricezione delle acque piovane". (Rer)