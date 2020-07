Umbria: Fora (Patto civico), Regione solleciti governo per ottenere Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giunta regionale solleciti il governo nazionale affinché attivi la richiesta del Pandemic crisis support (Pcs - linea di credito speciale prevista dal Mes) e predisponga il nuovo piano sanitario regionale”. Lo ha chiesto, con una mozione il consigliere Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) che ha spiegato: "Sulle risorse del Pcs occorre il coraggio di usare parole di verità e di chiarezza: 36 miliardi di euro non possono essere rifiutati dal nostro Paese dato che possono servire per ridisegnare completamente il nostro sistema sanitario". E ancora: "Si tratta di una mozione articolata e prospettica, che non pretende di essere esaustiva sull’argomento, ma di tracciare linee guida pronte per essere condivise ed arricchite dal contributo del dibattito regionale, per promuovere un’ampia e diffusa riflessione che potrà contribuire al ridisegno di un Piano sanitario all’altezza della sfida dei prossimi anni”. (Ren)