India: Jammu e Kashmir, all’Alta corte richiesta di rilascio di 16 membri della Conferenza nazionale (2)

Resta in stato di detenzione, ai domiciliari, Mehbooba Mufti, presidente del Partito democratico popolare (Pdp) e anche lei ex capo del governo statale. La leader politica, 60 anni, è agli arresti sulla base della Sezione 107 del Codice di procedura penale, che prevede la privazione della libertà personale per il mantenimento della pace e dell'ordine pubblico. Il 5 febbraio, dopo sei mesi, l'amministrazione del Territorio per prorogare la custodia preventiva è ricorsa al Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo da tre mesi a due anni per prevenire atti illeciti. Nel dossier a sostegno della proroga, contro la quale la figlia Iltija Mufti ha presentato un ricorso alla Corte suprema, vengono citate come motivazioni l'opposizione della leader politica all'abrogazione dell'Articolo 370 sullo statuto speciale e alla legge che ha reso un reato penale il ripudio islamico istantaneo (triplo "talaq").