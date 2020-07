Cina-Indonesia: marinai indonesiani morti, arrestato supervisore nave da pesca cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso maggio, dopo lo scandalo suscitato dalla circolazione dei primi video di marinai indonesiani abusati, deceduti e gettati in mare dagli equipaggi di pescherecci cinesi, Giacarta si è rivolta al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Onu), chiedendo di vigilare sugli abusi ai danni dei lavoratori nell'industria della pesca. La missione indonesiana all'Onu aveva affermato in una nota che "l'Indonesia sottolinea l'urgente necessità che il Consiglio tuteli i diritti dei gruppi vulnerabili, e in particolare i diritti delle persone che lavorano nel settore della pesca", ha dichiarato Hasan Kleib, ambasciatore indonesiano all'Onu. Nelle settimane precedenti, Giacarta aveva anche convocato l'ambasciatore cinese, Xiao Qian, rispondendo alle pressioni di alcune associazioni per i diritti civili, secondo cui i marinai indonesiani impiegati a bordo delle navi da pesca cinesi sono oggetto di abusi e sfruttamento: accuse avvalorate in alcuni casi da video risalenti allo scorso dicembre e circolati sui social media, che riprendevano anche la sbrigativa "sepoltura in mare" dei marinai indonesiani deceduti. Secondo la Environmental Justice Foundation, un'associazione per i diritti civili con sede nel Regno Unito, i marinai indonesiani a bordo dei pescherecci cinesi sono sottoposti a turni lavorativi snervanti, sino a 18 ore, e retribuiti poco più di un dollaro al giorno. (segue) (Cip)