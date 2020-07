Turchia: commemorazione colpo di Stato 2016 ad ambasciata presso Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione de “Il 15 luglio, Giornata della democrazia e dell’unità nazionale” è stata organizzata, in data odierna, una cerimonia di commemorazione. Lo riferisce una nota stampa dell'ambasciata di Turchia. L’ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli e altri invitati hanno presenziato alla cerimonia. L’ambasciatore della Repubblica di Turchia presso la Santa Sede, Lutfullah Goektas, intervenendo durante la cerimonia ha detto quanto segue: “Esprimiamo ancora una volta i nostri ringraziamenti alla nostra amata nazione, ai nostri veterani e rendiamo omaggio con misericordia ai nostri 251 martiri”. L’ambasciatore Goektas ha proseguito dicendo che “il 15 luglio ha dato l’occasione di una seria purificazione a tutte le nostre istituzioni a cominciare dalle nostre forze armate. In questo momento siamo sicuri che la Turchia, all’indomani del 15 luglio, si è progressivamente rafforzata. Ne è una dimostrazione notevole il fatto che negli ultimi quattro anni abbiamo avuto degli importanti progressi nella lotta contro il terrorismo”. L’ambasciatore Goektas ha concluso il suo discorso ribadendo: “C’è una Turchia che rivendica ovunque i propri interessi e vi è una Turchia che privilegia sempre i desideri della nostra nazione”. (Com)