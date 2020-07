Spagna: Torrent, oggi prove inconfutabili di pratiche illegali contro indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si era a conoscenza di "pratiche illegali contro l'indipendentismo", oggi "abbiamo prove inconfutabili per dimostrarlo". Lo ha affermato il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, nel corso di una conferenza stampa a poche ora dalla pubblicazione di un'inchiesta congiunta tra "El Pais" e "The Guardian", secondo la quale tra aprile e maggio del 2019 nel suo cellulare sarebbe stato installato un software di spionaggio chiamato Pegasus. L'accesso sarebbe avvenuto grazie a una falla nel sistema di sicurezza di WhatsApp. Questo software molto sofisticato, sviluppato da una società israeliana attiva nel settore della sorveglianza informatica, è acquistabile solamente da governi e forze dell'ordine e viene utilizzato per la lotta alla criminalità e al terrorismo. Il presidente del Parlamento catalano, Torrent ha affermato che in Spagna si pratica lo spionaggio ed un "guerra sporca" contro gli oppositori politici ed ha chiesto l'avvio di un'indagine che faccia chiarezza "fino alla fine". (segue) (Spm)