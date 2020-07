Spagna: Torrent, oggi prove inconfutabili di pratiche illegali contro indipendentisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torrent ha poi accusato esplicitante il governo di Madrid affermando che sarebbe "complice" se fosse stato a conoscenza del tentativo di spionaggio. In caso contrario, questo "sarebbe un sintomo molto preoccupante di negligenza politica e di ignoranza di presunte pratiche illegali", chiedendo direttamente al primo ministro, Pedro Sanchez, quale "opinione" abbia di tutta questa vicenda. Torrent ha, infine, evidenziato che i "diritti fondamentali" di molte persone che si sono riunite con lui durante il periodo del presunto spionaggio - leader politici, sindacali, compagni di partito e rappresentanti internazionali – sono stati messi "a rischio". Il partito di Torrent, Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), hanno chiesto al ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, e della Difesa, Margarita Robles, spiegazioni chiare in un'audizione alla Camera dei deputati, in merito al caso specifico di presunto spionaggio del presidente del parlamento catalano e di altri leader indipendentisti da parte di "strutture governative". (Spm)