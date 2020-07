Energia: Nigeria, compagnia petrolifera Nnpc licenzia 850 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera nigeriana Nigerian National Petroleum Corporation (Nnpc) ha licenziato 850 suoi dipendenti a causa della crisi scaturita dalla pandemia di coronavirus. È quanto denunciato dal segretario generale della Petroleum and Natural Gas Senior Staff Association of Nigeria (Pengassan), Lumumba Okugbawa, secondo cui i tagli hanno riguardato appaltatori qualificati e non qualificati. La Nigeria dipende dal petrolio per il 90 per cento circa delle sue entrate e secondo l’ultimo aggiornamento del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulle prospettive economiche del continente africano, la prima economia del continente si contrarrà quest'anno del 5,4 per cento per tornare a crescere al 2,6 per cento nel 2021.(Res)