Coronavirus: scendono i nuovi casi, 114 da ieri, 17 i decessi (2)

- Analizzando i dati diffusi oggi emerge come sia ancora in calo il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 60 con un decremento di 5 unità rispetto a ieri. Sale invece lievemente il numero dei pazienti ricoverati, 9 in più di ieri per un totale di 777. Sono invece 12.082 le persone in isolamento domiciliare, 242 in meno rispetto a 24 ore fa. Sale poi in maniera decisa il numero dei tamponi effettuati: da ieri ne sono stati registrati 41.867, 17.934 in più rispetto alla rilevazione precedente. Quanto ai dati territoriali, nelle ultime 24 ore ben nove Regioni hanno fatto registrare zero casi. Si tratta di Basilicata; Molise; Valle D'Aosta; Calabria; Umbria; Abruzzo; Puglia; Campania; e Provincia autonoma di Trento. Un nuovo caso nelle Marche; in Sardegna e nella Provincia autonoma di Bolzano. (Rin)