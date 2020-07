Ambiente: accordo tra Forza Italia e Movimento ecologista Ecoitaliasolidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere progetti e programmi di recupero e valorizzazione di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico; favorire lo sport all’interno dei parchi e degli spazi verdi, compresi i programmi di pet terapy e ippoterapia; incentivare azioni sempre più incisive dello Stato per il recupero e la gestione dei beni confiscati alla mafia e favorire nelle scuole italiane l’educazione ambientale. Sono alcuni dei punti principali dell’accordo siglato tra il movimento ecologista Ecoitaliasolidale e Forza Italia, presentato oggi nel corso di una conferenza stampa al Senato. Alla presentazione hanno partecipato il presidente dell'associazione Piergiorgio Benvenuti, il capogruppo a palazzo Madama di Forza Italia Anna Maria Bernini, la senatrice Alessandra Gallone, responsabile del dipartimento Ambiente e Territorio di Forza Italia e il senatore Maurizio Gasparri, nella sua qualità di commissario romano di Forza Italia. "Ambientalismo non è solo la discesa in piazza di Greta Thunberg e dei suoi sodali - ha affermato Bernini -. Ambientalismo è impresa, produzione e lavoro. Prima della pandemia, sul tema della plastica ad esempio il governo ha respinto in modo manicheo proposte di cui non è riuscito a capire l’importanza”. Gasparri ha precisato che “Benvenuti si occuperà per Forza Italia delle politiche ambientali a Roma” e che verrà “costituita una consulta per l'ambiente e il territorio di cui faranno parte qualificati esponenti dell'ambientalismo e della pubblica amministrazione”.(Rin)