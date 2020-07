Banche: Abi, a giugno in aumento prestiti a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di giugno i prestiti a famiglie e imprese sono aumentati del 2,8 per cento rispetto a un anno fa. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo rapporto mensile, stando ai quali l’incremento si attestava a 1,6 punti percentuali a maggio. Tale evidenza, si legge nel rapporto, emerge anche dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia relativi ai suddetti finanziamenti. Per quanto riguarda il mese di maggio, i prestiti a famiglie e imprese hanno registrato un incremento pari rispettivamente a 1,3 e 1,9 punti percentuali. Sempre nel mese di giugno, scrive Abi, i tassi di interesse relativi alle operazioni di finanziamento si sono attestati a livelli particolarmente bassi. Il tasso medio sul totale dei prestiti è pari al 2,37 per cento, mentre quelli sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni e per il finanziamento alle imprese si sono attestati rispettivamente a 1,26 e 1,28 punti percentuali. (Com)