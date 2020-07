© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Italia siamo fuori dai giorni più drammatici della tempesta, siamo in un mare poco mosso, ma non siamo ancora in un porto sicuro ed al riparo". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni nell'Aula del Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. (Rin)