Civitavecchia: Pepe, un successo campagna per gli animali, oltre 300 microchip impiantati

- "Oltre 300 microchip impiantati. È il significativo bilancio della seconda campagna avviata per combattere il randagismo dalla organizzazione di volontariato Emergenze Pelose". Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale di Civitavecchia, Elisa Pepe. "A nome dell'Amministrazione comunale - aggiunge - ringrazio l'associazione, i veterinari, le Guardie ecozoofile nazionali, i tanti volontari che sono stati coinvolti nell'iniziativa e tutti coloro che hanno consentito a che venisse centrato questo ambizioso traguardo. Sono fiera di poter dire che, insieme all'Asl Roma 4, anche l'Amministrazione comunale ha fatto la sua parte attraverso l'assessorato all'Ambiente diretto da Manuel Magliani, col gruppo consiliare della Lega attivamente presente. Credo che questa campagna possa essere considerata un modello per poter proseguire in quella strada di crescenti tutele per gli animali e per i loro proprietari". (Com)