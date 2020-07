Coronavirus: Speranza, circola ancora e dobbiamo essere bravi ad isolare focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il virus anche se in forma ridotta e con una prevalenza di casi asintomatici continua a circolare. Siamo in una fase di convivenza con il Covid in cui liberalizzando gli spostamenti aumentano le possibilità di incontrare il virus: lo testimonia i focolai attivi che dobbiamo essere ancora più bravi ad individuare e isolare". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni nell'Aula del Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19. "La partita per arginare e sconfiggere il Covid è tutt'altro che terminata", ha aggiunto.(Rin)