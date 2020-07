Banche: Abi, a maggio sofferenze nette in calo a 26,2 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di maggio le sofferenze nette (al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) si sono attestate a 26,2 miliardi di euro, registrando un calo del 19,5 e del 48,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 e del 2018. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo rapporto mensile. Stando al documento, sempre nel mese di maggio il rapporto delle sofferenze nette su impieghi totali è pari all’1,51 per cento, in calo rispetto ai due anni precedenti. (Com)