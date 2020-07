Romania: fonti stampa, il governo estenderà lo stato di emergenza per altri 30 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest si riunisce domani in una riunione straordinaria per discutere dell'estensione dello stato di emergenza. Lo hanno riferito fonti governative all'emittente televisiva "Digi24.ro". Prima della riunione dell'esecutivo, ci sarà una riunione del Comitato per le situazioni di emergenza in cui verranno analizzate le possibili proposte per il prossimo periodo. Lo stato di emergenza sarà esteso di 30 giorni in tutta la Romania, rispetto alla scadenza del 16 luglio, motivo per cui il governo deciderà domani di prorogarlo di altri 30 giorni. Secondo la decisione della Corte costituzionale, ma anche della legge attualmente in vigore, l'estensione dello stato di emergenza viene fatta senza il consenso del Parlamento. "Il governo non sta prendendo in considerazione altre misure di allentamento a causa del gran numero di nuovi casi di coronavirus e dell'evoluzione della pandemia, tuttavia, è possibile prendere ulteriori misure, inclusa la chiusura delle terrazze dopo le 22 ", hanno riferito le fonti governative(Rob)