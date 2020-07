Cultura: da Villa Necchi a Milano a Villa Panza a Varese, tornano le sere d'estate del Fai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I beni del Fai - fondo ambiente italiano, saranno visitabili di sera anche quest’estate, che in molti trascorreranno nella Penisola. Luoghi da scoprire a portata di mano, perfetti per una vacanza a breve raggio, alla scoperta delle meraviglie del patrimonio di storia, arte e natura dei nostri territori. Il programma delle “Sere Fai d’estate”, con prenotazione obbligatoria, nei mesi di luglio e agosto 2020 prevede orari di apertura allungati fino a tardi, per diluire l’afflusso di pubblico garantendo totale sicurezza. Il calendario dell’iniziativa coinvolge 23 beni della fondazione che resteranno aperti per oltre 130 serate in 14 regioni, dalla Lombardia alla Sicilia. In programma eventi ricreativi, ludici e sportivi, o solo di piacevole svago serale, ma anche e soprattutto attività culturali, come visite o passeggiate guidate, incontri e concerti, laboratori e lezioni a tema, con particolare attenzione alla “cultura della natura”. (segue) (com)