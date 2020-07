Cultura: da Villa Necchi a Milano a Villa Panza a Varese, tornano le sere d'estate del Fai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano giovedì 23 e 30 luglio Villa Necchi Campiglio ospiterà un esclusivo aperitivo in giardino. Inoltre, mercoledì 5 e 26 agosto alle ore 21 palazzina Appiani, la tribuna d’onore progettata nel 1807 da Luigi Canonica per ospitare la famiglia dell’imperatore Napoleone nelle occasioni pubbliche, aprirà le sue porte per una visita guidata nella suggestiva luce del crepuscolo. La splendida Villa Panza a Varese organizza un ciclo di incontri al tramonto sul mondo dell’arte, del teatro e dell’astronomia, invitando inoltre i più piccoli a partecipare a laboratori creativi (per bambini da 6 anni in su). Al Monastero di Torba a Gornate Olona, primo bene acquisito dalla fondazione, sabato 18 luglio è invece in programma un’interessante visita notturna dedicata agli affreschi custoditi nella torre, che permetterà di approfondire la simbologia dei colori nel Medioevo. E ancora, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno sabato 18 e 25 luglio e 1, 8, 15 e 22 agosto metterà a disposizione il suo parco settecentesco per un ciclo di romantici pic-nic sotto le stelle. In provincia di Como, infine, aprirà per le sere d’estate Fai villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda. (com)