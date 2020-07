Banche: Abi, a giugno depositi in Italia in aumento del 6,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno i depositi in Italia sono aumentati di oltre 93 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, registrando un incremento del 6,1 per cento. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo rapporto mensile. La raccolta a medio e lungo termine (ossia tramite obbligazioni) è invece scesa di circa nove miliardi di euro negli ultimi 12 mesi, con un calo del 3,9 per cento. Per quanto riguarda invece la dinamica della raccolta complessiva (depositi da clientela residente e obbligazioni), risulta in crescita di 4,7 punti percentuali. (Com)