Cultura: nuova settimana di appuntamenti per Romarama, l'arte che muove la città

- Al via una nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale assessorato alla Crescita culturale che con il racconto, attraverso un unico canale, consente di scoprire eventi e attività dall'estate all'inverno nella Capitale. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 19 luglio, mentre sul sito web romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social gli aggiornamenti quotidiani. Tra le novità della settimana, la partenza dei progetti vincitori del bando Eureka Roma 2020-2021-2022. Si comincerà nel XV Municipio, davanti alla biblioteca Galline Bianche, dove prenderà il via da martedì 14 luglio la manifestazione Mi fai virtuale! a cura di Pav, il progetto per giovani che collega l'arte alla ricerca scientifica attraverso l'utilizzo di applicativi digitali e realtà virtuale. In programma da martedì 14 a venerdì 17 luglio smart lessons divulgative e workshop di virtual body lab. Con una mostra fotografica nel cortile del Centro Sperimentale di Fotografia Adams e visite guidate all'Eur, Portuense e Ponte Fabricio, partirà dal 16 luglio la terza edizione Genius Loci. Dove abita il Genio, il festival sulla ricerca scientifica e sulla tecnologia a cura dell'associazione culturale Open City Roma che quest'anno ha per tema l'ambientalismo scientifico. Il fiume Tevere sarà protagonista della visita guidata organizzata il 17 luglio da Flumen. Climate Actions per i parchi e i fiumi a Roma, un progetto dell'Associazione Climate Art Project che - tra azioni pubbliche, arte contemporanea, scienza e didattica - mira a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali e sull'importanza di preservare le acque dei fiumi Aniene e Tevere e le aree verdi della città. (segue) (Com)