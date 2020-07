Cultura: nuova settimana di appuntamenti per Romarama, l'arte che muove la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei luoghi per spettacoli più antichi al mondo, il Circo Massimo, ospiterà da questa settimana sia la ripresa dal 14 luglio di Circo Maximo Experience, esperienza unica per riviverne la storia in realtà aumentata e virtuale grazie a 22 serate di apertura straordinaria dalle 18 alle 21; e, novità assoluta, la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, che inaugurerà giovedì 16 luglio alle ore 21 con il Rigoletto di Giuseppe Verdi nell'interpretazione musicale del maestro Daniele Gatti e la regia di Damiano Michieletto (repliche sabato 18 e lunedì 20). A questa inaugurazione si affiancherà anche la riapertura del Teatro Costanzi che proporrà martedì 14 luglio alle 19 (replica, sabato 18 alle 18) il concerto del Coro femminile dal titolo Il Teatro Canta. Tante le nuove piazze all'aperto riattivate con attività e manifestazioni nell'estate di Romarama. Nello spazio esterno del Maxxi, in via Guido Reni, martedì 14 luglio alle ore 21 la premiazione del concorso di documentari Extra doc festival realizzato da Fondazione Cinema per Roma e Maxxi con la partecipazione del regista, sceneggiatore e presidente di giuria Daniele Luchetti. Saranno inoltre ospiti, per Estate al Maxxi, Marco Risi che presenterà Forte respiro rapido. La mia vita con Dino Risi (mercoledì 15 alle 21) e Zerocalcare che presenterà la nuova edizione ampliata di Kobane Calling. Oggi (giovedì 16 luglio alle 21); mentre venerdì 17 luglio alle 21, il programma prevede lo spettacolo L'abisso, di e con Davide Enia. Piazza estiva anche al Teatro India, dove la programmazione prosegue con il doppio spettacolo site-specific Jukebox - Roma di Encyclopédie de la Parole, interpretato da Monica Demuru (16 e 17 luglio alle 21.30). Sabato 18 alle 21.30, invece, in scena il RedReading#13 di Bartolini/Baronio Un Giorno Bianco. (segue) (Com)