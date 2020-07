Cultura: nuova settimana di appuntamenti per Romarama, l'arte che muove la città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul palco all'aperto della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica continua il ciclo di concerti del maestro Antonio Pappano per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven (16 luglio ore 21). Nell'ambito di Auditorium Reloaded si esibiranno inoltre l'Orchestraccia (14 luglio), Nicola Piovani (15 luglio), Alex Britti (18 luglio) e Stefano Bollani (19 luglio). A Villa Osio, nell'ambito della rassegna Casa del Jazz Reloaded, in programma Antonello Salis & Riccardo Fassi Tankio 5tet (15 luglio), Franco D'Andrea (17 luglio) e Rosario Giuliani accompagnato da Pietro Lussu, Dario Deidda, Roberto Gatto (18 luglio). Per I concerti nel Parco in scena Riccardo Rossi (14 luglio) e Marco Paolini (16 luglio), con un nuovo progetto in prima assoluta. A Villa Torlonia, nel giardino della Casina delle Civette, domenica 19 luglio alle 11 nuovo appuntamento dei Concerti del Portico. Percorsi per la Musica 2020 con la soprano Silvia Mirarchi e la chitarra di Luca Villani. A Villa Borghese, nel Teatro all'aperto Ettore Scola, pro seguono le proiezioni serali gratuite di Caleidoscopio, la stagione estiva della Casa del Cinema, introdotte da interventi di esperti del settore: martedì 14 La grande bellezza di Sorrentino, giovedì 16 Miseria e nobiltà di Mattoli e domenica 19 La terrazza di Scola. Mercoledì 15 partirà invece la rassegna Fernando Di Leo. Un maestro per Tarantino con la proiezione di Milano calibro 9.Tornerà ad animarsi in questa settimana di Romarama anche il Macro. Dopo quasi un anno, lo spazio riaprirà al pubblico ad ingresso gratuito da venerdì 17 luglio con Museo per l'Immaginazione Preventiva - Editoriale, la mostra che introduce la nuova programmazione espositiva con la direzione artistica di Luca Lo Pinto. Ad anticipare direzioni, temi e contenuti del futuro programma sono cinquantacinque opere, molte delle quali create per l'occasione o mai esposte prima. Per la giornata del 17 luglio è prevista un'apertura speciale dalle ore 12 alle 24. (segue) (Com)