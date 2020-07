Cultura: nuova settimana di appuntamenti per Romarama, l'arte che muove la città (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Nomentano a Via Nazionale, dove si potranno ancora ammirare al Palazzo delle Esposizioni le mostre Jim Dine (fino al 26 luglio), World Press Photo 2020 (fino al 2 agosto), Condizione Assange. Quaranta ritratti di Miltos Manetas (fino al 26 luglio – visitabile solo sul sito e sui canali social) e Tra Munari e Rodari (fino al 24 ottobre). Il 14 e 15 luglio il palinsesto digital del Palazzo proporrà due talk in streaming (sul proprio canale Facebook) nell'ambito del World Press Photo 2020. Nei Musei civici proseguono le attività di Patrimonio in Comune con visite didattiche, anche con la Mic card, in programma giovedì 16 e domenica 19 luglio ai Musei capitolini, Centrale Montemartini, Museo dell'Ara Pacis, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia e due visite itineranti con partenza dal Museo Carlo Bilotti e dal Museo di Roma. La pagina Facebook del Museo di Zoologia presenterà inoltre dal 13 luglio un video sulle conchiglie "Monterosato" mentre il 17 luglio Il cielo dal balcone proporrà un viaggio Nel Cuore della Galassia alla scoperta delle costellazioni di Sagittario e Scudo accompagnati dagli astronomi del Planetario. Continuerà anche questa settimana il servizio di biblioteca itinerante proposto dalle Biblioteche di Roma, che riaprono altre 15 sedi. In un percorso all'interno del IV Municipio, la biblionavetta dell'Associazione Trousse farà sosta nel giardino della Biblioteca Vaccheria Nardi per il laboratorio d'Arte Officina delle Arti (martedì 14 luglio dalle 10 alle 13); nel mercato coperto di San Basilio (sabato 18 luglio dalle 9 alle 12) e nel Centro Culturale Casale Caletto per un incontro sociale con proiezioni sulla legalità e sul quartiere San Basilio (sabato 18 luglio alle 20). Un'altra navetta, quella dell'Associazione Sentieri Popolari, sosterà invece, giovedì 16 luglio alle 19.30, nel giardino della Biblioteca Rugantino nel VI Municipio, proponendo ai cittadini i laboratori L'orto botanico e Alla scoperta delle piante d'Italia. (segue) (Com)