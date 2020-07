Cultura: nuova settimana di appuntamenti per Romarama, l'arte che muove la città (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della stagione Verso il ritorno del Teatro di Roma, al Teatro Argentina mercoledì 15 luglio alle ore 21 sarà proposta L'arte di curare e di raccontare, indagine sul processo creativo a cura di Roberto Gandini, mentre venerdì 17 luglio alle ore 21 avrà luogo un evento speciale gratuito dedicato ad Andrea Camilleri a un anno dalla sua scomparsa, con la proiezione del film Conversazioni su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri. Nell'ambito della manifestazione r...Estate a Teatro, il Teatro Tor Bella Monaca ospiterà lo spettacolo Ago Capitano Silenzioso, con Ariele Vincenti (17, 18 e 19 luglio), la storia del compianto capitano della Roma Agostino Di Bartolomei, vista attraverso gli occhi e la memoria di un tifoso e amico d'infanzia. Musica e interviste in webradio nella settimana di TdlOnline del Teatro del Lido di Ostia: mercoledì 15 luglio alle ore 19 la parte conclusiva di Note mai dette, un concerto in quattro parti, realizzato dai venti orchestrali dell'Orchestra del Tdl; sabato 18 luglio alle ore 19, in collaborazione con RadiAttiva, Chiara Becchimanzi presenterà le Conversazioni Resistenti con un'intervista a David Riondino. (Com)