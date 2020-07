Sicurezza: YouTube cancella i profili del Movimento identitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma YouTube ha chiuso e cancellato i profili di diversi esponenti del Movimento identitario. gruppo internazionale di estrema destra. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la decisione segue l'analoga iniziativa assunta da Twitter il 10 luglio scorso. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la cancellazione dei canali degli utenti del Movimento identitario si basa sul fatto che i contenuti “glorificano il terrorismo e la violenza”. Da tempo, Facebook e Instagram hanno bandito il Movimento identitario e i suoi aderenti dalle rispettive piattaforme. Tra i profili bloccati da YouTube vi è quello dell'austriaco Martin Sellner, tra i principali esponenti della destra radicale in Europa, considerato il collegamento del Movimento identitario con la “New Right” degli Stati Uniti. Inoltre, Sellner era in contatto via e-mail con Brenton Harrison Tarrant, l'estremista di destra australiano che, il 15 marzo 2019, aprì il fuoco nella moschea Al Noor e nel Centro musulmano di Linwood presso Christchurch, in Nuova Zelanda, uccidendo 51 persone e ferendone 49 prima di essere arrestato. “Se mai vieni a Vienna, dobbiamo andare a prendere un caffè o una birra", aveva scritto Sellner all'autore della strage di Christchurch, che a sua volta aveva donato 1.500 euro al Movimento identitario. (Geb)