Banche: Abi, a giugno tasso interesse raccolta bancaria da clientela in lieve aumento

- Nel mese di giugno il tasso di interesse medio sul totale della raccolta bancaria da clientela si è attestato allo 0,56 per cento. Lo si apprende dai dati diffusi dall’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo rapporto mensile. Stando al documento, ciò sarebbe conseguenza di un tasso praticato sui depositi allo 0,35 per cento, un tasso sui Pct all’1,1 per cento e al rendimento delle obbligazioni in essere attestatosi a 2,15 punti percentuali. (Com)