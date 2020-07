Lombardia: Legambiente, Regione vuole azzerare Ersaf, si disperderebbe strumento per gestione sostenibile suoli agrari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati da queste scelte, proposte nel momento più sbagliato di sempre - dichiarano le associazioni - negli scorsi mesi dalla Commissione Van der Leyen sono giunti documenti strategici chiarissimi sul ruolo che l'agricoltura e la trasformazione alimentare sono chiamate a svolgere nel Green Deal per la valorizzazione del capitale naturale. Per la Lombardia non è bene smantellare la struttura pubblica più attrezzata a cogliere e rilanciare queste sfide. Se la Regione non ritornerà sui suoi passi, produrrà un danno enorme: non solo perché determinerà un ritardo nelle necessarie misure di sostenibilità per la gestione agroforestale del territorio, ma anche perchè azzopperà i percorsi di innovazione del comparto agrozootecnico regionale, che accusa forti inadeguatezze su questo fronte, con il rischio di perdere i treni delle politiche europee di sostegno, a partire dalla nuova PAC". "Scorrendo gli articoli del Pdl, è sconfortante leggere il destino dei gioielli di Ersaf - conclude la nota delle associazioni - le aziende sperimentali di Riccagioia (PV) e Carpaneta (MN) passerebbero direttamente alle disponibilità della direzione Patrimonio della Regione. In pratica, diventando beni da valorizzare puramente in termini di rendite finanziarie, e non è un segreto che nei mesi scorsi siano giunte dichiarazioni di interesse proprio per la tenuta Riccagioia da parte del colosso mondiale dell'agrochimica, il gruppo Bayer, che tra i miliardi pagati per l'acquisizione della Monsanto e quelli da pagare in indennizzi per chiudere decine di migliaia di contenziosi per inquinamenti e danni alla salute da impiego di PCB, glifosate e altri pesticidi tossici, sarebbe ben lieto di pagare anche un affitto a Regione Lombardia per insediare una sua sede di rappresentanza tra i vigneti dell'Oltrepo' Pavese. Davvero un pessimo auspicio per l'agricoltura regionale: per fare sana innovazione nella direzione chiesta dall'Europa servono centri di ricerca e sperimentazione indipendenti, non certo l'atterraggio del gruppo multinazionale che detiene il record mondiale di contenziosi legali per inquinamenti e danni sanitari legati ai propri brevetti di sostanze chimiche, sementi e coltivazioni OGM". (Com)