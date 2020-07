'Ndrangheta: Mirabelli (Pd) su arresti a Milano, tenere alta la guardia e rafforzare presidi di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere alta la guardia e rafforzare presidi di legalità contro le mafie durante la fase 3. L'esortazione arriva dal senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo Pd al Senato e capogruppo Pd in commissione parlamentare Antimafia, che su Facebook commenta gli arresti di stamattina a Milano, che - sottolinea - "confermano gli allarmi che in tanti hanno lanciato in questi mesi". "Le mafie e in questo caso la 'ndrangheta - spiega Mirabelli - cercano di appropriarsi dei soldi pubblici stanziati per far fronte alla crisi prodotta dal Covid-19. Vogliono i soldi che servono alle aziende e al lavoro, cercano di insediarsi così, ancora di più, nell'economia sana soprattutto al Nord. Tutto ciò conferma che bisogna tenere alta la guardia e rafforzare i presidi di legalità e che chi, come Salvini, propone invece la sospensione del Codice antimafia e delle regole rischia di fare il gioco della criminalità". "Oggi la lotta alle mafie è sempre più una priorità e nessuno può pensare di delegarla alle sole forze dell'ordine", conclude il senatore Pd. (com)