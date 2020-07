Russia: oppositore Navalnyj convocato per interrogatorio per un caso di diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista dell'opposizione russo, Aleksej Navalnyj, è stato convocato per un interrogatorio nell'ambito di un caso di diffamazione. Lo ha riferito il suo avvocato, Vadim Kobzev, all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il Comitato investigativo ha avviato un procedimento penale contro Navalnyj per diffamazione nei confronti di Ignat Artemenko, veterano della Grande guerra patriottica (dicitura russa della Seconda guerra mondiale). Secondo le indagini, l'attivista avrebbe violato la legge commentando il video dell'emittente radiotelevisiva "Rt", in cui Artemenko ha espresso la sua posizione sugli emendamenti alla Costituzione della Federazione Russa. Il 2 giugno, a poco meno di un mese dal voto sugli emendamenti, è stato diffuso un video di sensibilizzazione alla riforma che esortava i cittadini russi ad approvare gli emendamenti alla Costituzione. Alla realizzazione del video hanno partecipato personalità come l'attore Ivan Okhlobystin, il cosmonauta Oleg Kononenko, il designer Artyom Lebedev e molti altri, ognuno dei quali ha letto una frase del preambolo della Costituzione.(Rum)