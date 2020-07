Banche: Abi, margine tra tassi sui prestiti e raccolta rimane basso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spread tra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie in Italia rimane su livelli “particolarmente infimi”. Così l’Associazione bancaria italiana (Abi) nel suo rapporto mensile. Stando ai dati diffusi, nel mese di giugno lo spread si è attestato a 181 punti base, in calo rispetto ai 184 di maggio e in forte diminuzione rispetto ai 300 registrati prima della crisi finanziaria. (Com)