Speciale infrastrutture: Aspi, proposta formulata esito confronto di un anno e recepisce richieste governo

- Autostrade per l’Italia, per garantire la massima trasparenza verso il mercato, investitori e finanziatori e l’opinione pubblica rende nota la lettera dello scorso 11 luglio indirizzata ai ministeri competenti, di cui la stampa ha riportato ampi stralci. Come viene ricordato nel comunicato stampa diramato, la lettera fa seguito all’incontro dello scorso nove luglio al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (volto alla definizione della procedura del presunto grave inadempimento in corso) e recepisce le indicazioni ricevute in tale sede dai rappresentanti istituzionali. Nello specifico, in caso di accettazione della proposta, Aspi ha aumentato da 2,a 3,4 miliardi l’importo totalmente a proprio carico da destinare a riduzioni tariffarie, a interventi aggiuntivi di manutenzione e a interventi per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Verrebbe inoltre recepito il regime tariffario regolato dalle delibere dell’Art, sulla base delle risultanze concordate al tavolo tecnico svoltosi al ministero dell’Economia, con l’impegno ad aggiornare il Piano economico finanziario entro sette giorni dall’accettazione della nuova proposta. È stata formulata anche una proposta di ridefinizione dell’articolo 9 della concessione relativa alla regolamentazione dei casi di inadempimento e decadenza (previa verifica con esperti indipendenti con comprovata esperienza delle condizioni di bancabilità del piano degli investimenti previsti) ed è stata comunicata la volontà di rinunciare a tutti i ricorsi presentati nei confronti della parte pubblica. (Com)