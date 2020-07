Speciale infrastrutture: Lega Lazio, autostrada Roma-Latina bloccata da Pd-M5S

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Lazio soffre una strutturale carenza di infrastrutture, in particolare nel settore trasporti e rifiuti. I 5 stelle con la loro retorica sulla 'decrescita felice' hanno sempre ostacolato gli investimenti mentre il Pd ha sistematicamente boicottato la provincia di Latina per motivi ideologici. La realizzazione dell'autostrada Roma-Latina e della bretella Cisterna-Valmontone rappresentano da sempre per la Lega una esigenza di fondamentale importanza. Con Zingaretti si sono persi anni preziosi, mentre i 5Stelle al governo si dicono favorevoli ma in Consiglio regionale sono del tutto contrari, il solito teatrino di un movimento allo sbando''. Lo scrive in una nota Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. (Rer)