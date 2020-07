Speciale infrastrutture: Di Maio, Salvini ipocrita, su revoca concessioni temporeggiava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari esteri Luigi Di Maio già capo politico del Movimento cinque stelle osserva che "oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton", anche "quelle forze politiche che, quando hanno potuto, si sono messe di traverso. E mi riferisco in particolare ad una forza politica: la Lega di Matteo Salvini". In quello che ritiene un post "tributo alla verità", l'esponente M5s intende "mettere le cose in chiaro" e ricostruisce su Facebook la vicenda a partire dal "salva Benetton, anno 2006". I Benetton, scrive Di Maio, "dati di OpenPolis, non miei - finanziano la Lega di Bossi e Salvini con 150.000 euro di contributo elettorale. Due anni più tardi si insedia come premier di nuovo Berlusconi. Il suo alleato di governo è appunto la Lega. Il 29 maggio 2008 arriva in Parlamento il decreto legge numero 59, ma in quel decreto viene ficcato nottetempo l’emendamento salva Benetton. Il decreto diventa legge grazie al voto di Salvini e della Lega. L’emendamento - continua il ministro - stabiliva di allungare la concessione per i Benetton (e non solo) e, soprattutto, cancellava per il concessionario l’obbligo di effettuare verifiche rigorose sulle infrastrutture che gestiva. In pratica con quell’emendamento la Lega decise di regalare un pezzo delle nostre infrastrutture a un privato, senza nemmeno costringerli a effettuare i controlli necessari a tutela della vita e della sicurezza degli italiani". (Rin)