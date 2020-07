Speciale infrastrutture: Autostrade, attesa per il Cdm, spunta l’ipotesi commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le ipotesi per risolvere il rebus Autostrade da una parte c’è la revoca della concessione o l’uscita definitiva della famiglia Benetton dalla società, opzioni volute soprattutto dal Movimento 5 stelle. Oppure l’ingresso dello Stato attraverso Cassa depositi e prestiti che prenderebbe il controllo dell’azienda, portando a una nazionalizzazione di fatto di Autostrade. Strada, questa, caldeggiata dal Pd e da Italia viva. Ma spunta una terza via, quella del commissariamento, un modo per prendere tempo rispetto alla decisione sulla revoca che si attende da due anni. “Oggi credo che il Cdm sia chiamato a prendere una decisione politica”, ha detto però il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, Giancarlo Cancelleri, spiegando che "poi gli atti consequenziali arriveranno dopo". "Il commissariamento è l'unico modo per avviare la revoca" della concessione ad Autostrade, ha poi aggiunto. "E' unico modo per poter andare avanti". "Non si perde nessun posto lavoro, la società continua a lavorare poi si mette a bando la concessione", ha affermato il viceministro. (Rin)