Roma: Municipio X, Pro Loco Agr e Panda Raid donano prodotti alimentari al Mercato sociale

- Prosegue nel territorio del Municipio Roma X, l'operazione solidarietà iniziata con l'emergenza sanitaria ancora in atto. La presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo ha ricevuto questa mattina i rappresentanti della Pro loco Ostia Mare di Roma, dell'Associazione culturale Agr e dell'equipaggio lidense partecipante al Panda Raid (quest'ultimo rappresentato dal pilota Paolo Colasanti). Insieme hanno donato un pacco di prodotti alimentari e materiale didattico che è stato portato al Mercato sociale allestito nel plateatico di via dell'Appagliatore ad Ostia. Erano presenti anche Enzo Bianciardi, del direttivo della Pro loco, l'assessore alla Cultura e allo sport Silvana Denicolò, il direttore del settore socio-educativo Carla Scarfagna i consiglieri Vittorio Allegrini e Fabrizio Mattei e il gruppo lavoro che si sta occupando del Mercato sociale. "Da un momento drammatico come quello che dal punto di vista sociale si sta vivendo - ha dichiarato la presidente Di Pillo - sin dall'inizio della pandemia è stata una gara di solidarietà giunta da singoli cittadini, associazioni, catene di supermercati. Oggi questa lunga catena di solidarietà si arricchisce con questa significativa donazione che aiuterà le persone in difficoltà, oggi purtroppo in aumento. Quest'Aula, com'è noto, è stata Centrale di solidarietà e poi tutto si è trasferito all'Appagliatore dove il Mercato sociale prosegue la sua attività a supporto delle famiglie più bisognose. Un progetto - ha concluso Di Pillo - che ha visto il nostro Municipio "pilota", un progetto che con il plauso della Sindaca Raggi, ha trovato spazio anche in altri Municipi della Capitale". (Com)