Bosnia: coronavirus, approvato ingresso per cittadini Ue se in possesso di test negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno approvato la possibilità di ingresso nel territorio nazionale per i cittadini provenienti da paesi dell'Unione europea che siano in possesso di un test negativo al coronavirus. Secondo quanto riferisce il sito web "Klix", la decisione è stata confermata dal premier del governo centrale, Zoran Tegeltija. Il provvedimento sarà in vigore a partire dal 16 luglio e il test richiesto dovrà essere eseguito al massimo 48 ore prima del momento dell'ingresso. Per i cittadini di Montenegro, Croazia e Serbia valgono invece le misure decise in precedenza che prevedono l'ingresso senza bisogno di presentare un test negativo al Covid. (Seb)