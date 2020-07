Abruzzo: prende forma il parco depurativo di Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l'estate 2021 Pescara risolverà la maggior parte dei problemi legati alla depurazione delle acque della città. Nella riunione tecnica convocata dal sindaco e tenutasi oggi in Comune, nella quale erano presenti il direttore generale Vespasiano, il capo di Gabinetto Guido Dezio, l'assessore con delega al Mare e al Fiume Di Nisio, la dirigente del settore Ambiente e Verde Fino, Livello (Aca Spa), Stella (Asl), Scamosci e Petrini (Arta Pescara), Antonucci (Ersi) e Pulini, è stata evidenziata la ripresa delle procedure che porteranno alle gare e ai conseguenti lavori per la realizzazione delle vasche di prima pioggia situate sul territorio comunale. Le prime vasche in dirittura di arrivo saranno quelle situate in via Bardet, Via Mainarde, Lungofiume dei Poeti e via Ombrone e permetteranno di migliorare le modalità di depurazione delle acque nere, nell'ambito del progetto che prevede lavori per 32 milioni di euro con il raddoppio della capacità depurativa e la realizzazione di un parco depurativo formato da complessive 9 vasche di raccolta e disinfezione. Dalla riunione è emerso anche che con la costruzione di queste prime quattro vasche entro la primavera prossima verrà eliminato l'80 per cento della criticità legata alla depurazione cittadina. (Gru)