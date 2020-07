Brasile: scienziati Istituto ricerca spaziale denunciano presenza "struttura parallela" nell'organo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tecnici dell'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe) hanno diffuso una lettera aperta in cui denunciano la creazione di una "struttura parallela" nell'organo che opera con organizzazione verticistica. Dopo la diffusione della lettera, il ministro della Scienza e della Tecnologia cui l'Inpe è collegato, Marcos Pontes, ha annunciato che fornirà spiegazioni sulla vicenda nel corso di una conferenza stampa convocata per oggi. Il ministro dovrebbe commentare anche il licenziamento del coordinatore generale del servizio di Osservazione della Terra dell'Istituto, Lubia Vinhas, per cui finora, nessun motivo è stato ufficialmente presentato per motivare la decisione. La scorsa settimana, l'Inpe ha annunciato che a giugno 2020 è stato registrato il più alto numero di allarmi relativi alla deforestazione dell'intera serie storica, iniziata nel 2015. (segue) (Brb)