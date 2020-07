Brasile: scienziati Istituto ricerca spaziale denunciano presenza "struttura parallela" nell'organo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli autori della lettera denunciano anche anomalie nella gestione dell'attuale direttore ad interim dell'istituto, Darcton Damiao, ufficiale dell'aeronautica militare nominato lo scorso agosto dopo il licenziamento dell'allora direttore dell'Inpe, Ricardo Galvao. All'epoca, il presidente Jair Bolsonaro aveva squalificato i dati dell'istituto, affermando che Galvao avesse divulgato i dati sulla deforestazione perché "al servizio di alcune Ong" che vogliono distruggere l'immagine del paese e il suo governo. Gli scienziati hanno affermato infatti che il direttore Damiamo avrebbe chiesto di "ricevere i piani di lavoro elaborati dai direttori dei vari rami dell'istituzione in modo da poterli utilizzarli nell'ambito della struttura parallela per l'elaborazione del documento dell'ente che deve essere presentato al Comitato di Ricerca dell'Inpe", dicono i ricercatori. Secondo i tecnici Inpe, avere a disposizione tutte le informazioni in precedenza rispetto alla riunione del Comitato "conferisce a Damiao un vantaggio rispetto agli altri direttori", soprattutto per quanto riguarda "la ristrutturazione tecnico-scientifica dell'Inpe attulmente in corso". (segue) (Brb)