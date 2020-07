Lombardia: indagini su caso camici, no ruolo moglie Fontana in vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La moglie del governatore Attilio Fontana, Roberta Dini, non avrebbe avuto un ruolo nella vicenda sulla fornitura/donazione benefica iniziale da parte di “Dama spa” a Regione Lombardia di di 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000 euro. È quanto risulterebbe dai primi atti analizzati dagli pm di Milano Furno-Scalas-Filippini che hanno indagato il fratello della Dini, Andrea, patron della “Dama Spa” e Filippo Bongiovanni, direttore generale dimissionario di “Aria spa”, la centrale acquisti di Palazzo Lombardia, per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Da quanto si è saputo la moglie di Fontana detiene solo una quota del 10 per cento della società ma non ricopre alcun incarico amministrativo e decisionale. (Rem)