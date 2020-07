Mafia: Gelmini (FI), solidarietà a Giletti, Bonafede spieghi in Parlamento vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, esprime "solidarietà e un grande abbraccio a Massimo Giletti. Siamo certi che le gravi minacce di un boss mafioso non intaccheranno in alcun modo il suo prezioso lavoro. Il giornalista - continua la parlamentare in una nota - ha giustamente denunciato il fatto di non essere stato avvisato ed ha chiamato in causa il ministro della Giustizia: credo che Bonafede qualcosa sapesse, il suo ragionamento. Il gruppo Forza Italia Camera presenterà nelle prossime ore un'interpellanza urgente al Guardasigilli - conclude Gelmini -, affinché il titolare di via Arenula spieghi in Parlamento i contorni di questa inquietante vicenda e dia la sua versione dei fatti". (Com)