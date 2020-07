Francia: Macron ci sarà aumento massiccio della disoccupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi provocata dal coronavirus in Francia ci sarà un aumento "massiccio" della disoccupazione. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante un'intervista televisiva rilasciata in occasione ella festa nazionale del 14 luglio. Il capo dello Stato ha spiegato che la momento è impossibile fare stime esatte sul numero dei disoccupati che ci saranno. Macron ha poi ricordato che grazie alla cassa integrazione decisa dal governo in Francia non ci sono stati "licenziamenti a causa del Covid". Abbiamo deciso di creare un "dispositivo inedito di cassa integrazione di lunga durata", che "è un "piano anti-licenziamenti", ha detto il presidente (Frp)