Speciale energia: Consiglio regionale Lombardia approva risoluzione per efficientemento energetico edifici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata all'unanimità dal consiglio regionale lombardo la risoluzione per l'avvio di un progetto di efficientamento energetico degli edifici pubblici lombardi. Il documento, approvato all'unanimità anche in Commissione Ambiente e di cui è relatore il presidente della commissione e consigliere della Lega, Riccardo Pase, recepisce il progetto presentato in Commissione dal Gse (Gestore dei servizi energetici, società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze), per incentivare l'utilizzo di tecnologie energeticamente efficienti su tutto il patrimonio pubblico con particolare attenzione alla rete delle infrastrutture sanitarie lombarde, che più di altre necessitano di maggiore energia e che produce costi rilevanti per la gestione ordinaria delle strutture stesse. (Com)