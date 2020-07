Speciale energia: Francia, Edf costretta a ripristinare contratto con Total Direct Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale del Commercio francese ha imposto all'operatore Electricité de France (Edf) di ripristinare il contratto di fornitura energetica a Total Direct Energie, rescisso dopo che quest'ultimo aveva fatto ricorso alla giustizia per ridurre i suoi impegni durante la crisi del coronavirus. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", ricordando che Edf era già stata condannata a versare 20 mila euro al fornitore di elettricità. "Prendiamo atto e faremo ricorso per questa decisione alla Corte d'appello di Parigi", ha fatto sapere Edf. (Frp)